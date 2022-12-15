15.12.2022
12:34
662

Происшествия

Задержанный в гостинице хулиган подозревается в краже

Росгвардейцы задержали жителя Якутска, подозреваемого в совершении кражи перфоратора

Около 01 часа ночи дежурный пульта централизованной охраны Якутского ОВО получил сигнал срабатывания кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – одной из гостиниц Якутска. К месту происшествия за считанные минуты прибыл наряд группы задержания Росгвардии.

За совершение хулиганских действий был задержан постоялец гостиницы. Как выяснилось при проверке данных, задержанный гражданин – 33-летний уроженец Нюрбинского района, находится в оперативном поиске по подозрению в совершении кражи перфоратора.

Гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх