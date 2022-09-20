Задержанный ударил одного и неприлично оскорбил второго полицейского

Верхоянская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своего знакомого, в ходе возникшего конфликта нанес ему один удар ножом в область плеча.

Продолжая свои противоправные действия, злоумышленник, после доставления его в отдел полиции нанес удар кулаком в область грудной клетки сотрудника полиции, а также публично высказал оскорбления в неприличной форме в адрес другого сотрудника.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.