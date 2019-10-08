Задержанный накануне экс-начальник скончался в СИЗО

По данным источника ЯСИА в правоохранительных органах, в следственном изоляторе Якутска скончался экс-начальник рудника «Мир» Алексей Бурксер.

Накануне ему и бывшему исполняющему обязанности главного инженера этого предприятия Александру Манну следственными органами было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба.

По сведениям источника, Алексей Бурксер, возможно, покончил с собой.

«По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что Алексей Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Александр Манн — воспрепятствовать расследованию уголовного дела», — говорилось в сообщении СКР.

Напомним, в июле 2017 года в подземном руднике «Мир» в пределах границ опасных зон в результате значительного ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды. Несмотря на то, что начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника «Мир» владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии. 4 августа 2017 года произошла авария, в результате которой восемь работников рудника погибли.