Задержанные сегодня женщины были отпущены, кроме одной…

На Площади Победы задержали женщину. Очевидцы зафиксировали как сотрудники полиции ведут ее под руки в сторону площади. Там проходило патриотическое шествие Молодой гвардии Единой России. Также на этой же площади организаторами freeyakutiafoundation планировалось проведение мирного протеста против мобилизации, сообщает тгк Yakutsk News.

Задержанные сегодня женщины были отпущены после профилактической беседы. Все, кроме одной, сообщила адвокат Мария Прокопьева (Мари Аснат), пишет тгк @sakhaday. Назвать точное количество задержанных адвокат затруднилась. Девушка, которая находится сейчас в отделении, была задержана за репост, пояснила Мария. Также она отметила, что полиция продолжает выявлять участниц прошедшего в прошлые выходные женского осуохая. Так, вчера понадобилась адвокатская помощь для жительницы Якутска, личность которой была выяснена по фотографии.