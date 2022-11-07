Задержана угонщица: Женщина угнала такси

В Якутске сотрудники Госавтоинспекции задержали угонщицу по «горячим следам»

Подозреваемая вызвала таксиста и уехала на его автомобиле

6 ноября около полуночи в дежурную часть столичной Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что со двора дома №48 улицы Лермонтова совершён угон автомашины марки «Тойота Аллион».

Сразу после поступления информации ориентировка была передана всем дежурившим автопатрулям. Спустя около 10 минут благодаря проявленной оперативности и профессионализму угнанный автомобиль был остановлен инспекторами ДПС на ул. Сергеляхская.

За рулём иномарки находилась 44-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения она отказалась. Выяснилось, что в ту ночь якутянка заказала такси и, когда водитель вышел из автомобиля на некоторое время, пересела с пассажирского сиденья и уехала в неизвестном направлении.

За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения полицейскими был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, за что законодательством предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

По факту неправомерного завладения автомобилем нарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Транспортное средство в технически исправном состоянии возвращен законному владельцу.

Госавтоинспекция напоминает: не оставляйте ключи в замке зажигания, если в салоне находится незнакомый вам человек, используйте сигнализацию, всегда запирайте двери автомашины, даже если покидаете салон на короткое время.

Если все же произошел угон, то необходимо максимально быстро сообщить в полицию о случившемся по телефонам: 02 и 127, 47-35-69, 35-22-22. Подробно расскажите, откуда был совершен угон, назовите адрес, примерное время, марку, цвет, госномер и особые приметы авто.