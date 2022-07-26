Задержана мошенница из Сахалина, обманувшая якутян при продаже щенков

В мае текущего года в дежурную часть отделения МВД России по Оймяконскому району обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина сообщила, что стала жертвой обмана при покупке породистого щенка в сети Интернет.

Оперативники управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность 25-летней жительницы Сахалинской области, подозреваемой в совершении преступления. В дальнейшем полицейские выяснили, что злоумышленница причастна к хищению денег еще у четверых жителей республики.

Установлено, что подозреваемая размещала на одном из региональных сайтов объявления о продаже домашних животных. Во время переписки женщина сообщала, что находится в п. Жатай и требовала предоплату, а после получения денежных средств переставала выходить на связь. Как и следовало ожидать, своих питомцев потерпевшие так и не дождались. Таким образом, аферистка похитила у 5 жителей республики более 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.