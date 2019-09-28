Задержан водитель-наркоман, перевозивший школьников из Якутска



15 сентября в Намском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус, в салоне которого находились 19 школьников одной из столичных школ. Дети следовали по маршруту «г. Якутск – с. Хатырык Намского района – г. Якутск» в сопровождении классного руководителя.

За рулем транспорта находился мужчина 1981 г.р., который не смог предъявить полицейским документы, разрешающие осуществление организованной перевозки групп детей. Автобус так же не предназначен для таких перевозок. Кроме того, инспекторы ДПС, заметив неадекватное поведение водителя, предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полученный результат экспертизы подтвердил состояние наркотического опьянения перевозчика.

Поездка была прервана, водитель отстранен от управления автобусом, дети доставлены по месту жительства.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, нарушение правил организованной перевозки групп детей автобусом и отсутствие тахографа.

К административной ответственности также привлечены педагог и индивидуальный предприниматель. Кроме того, на имя директора образовательного учреждения внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения педагогическими работниками.

Напомним, в 2016 году была усилена ответственность за нарушение правил перевозки организованных групп детей. Штрафы теперь распространяются не только на водителей, но и на должностных и юридических лиц. За нарушения Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100000 руб.

С начала текущего года за нарушение правил организованной перевозки групп детей автобусами возбуждено 39 дел об административном правонарушении.

Руководители образовательных организаций, организаторы детских мероприятий должны осознавать степень своей ответственности за безопасность детей при поездках, выполнять предъявляемые требования.

По вопросам связанным с организованными перевозками групп детей автобусами по территории республики можно обратиться в Управление ГИБДД МВД по РС(Я) 8(411 2) 45-45-83, по г.Якутску в ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» 8(411-2) 45-40-34.



