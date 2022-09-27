27.09.2022
10:39
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Происшествия
Задержан посетитель клуба, находящийся в федеральном розыске
Росгвардейцы в Якутске задержали посетителя клуба, находящегося в федеральном розыске
Около 22 часов вечера дежурный пульта централизованной охраны Якутского ОВО получил сигнал срабатывания кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – одного из клубов столицы. К месту происшествия через считанные минуты прибыл наряд группы задержания Росгвардии.
За совершение хулиганских действий были задержаны двое посетителей клуба. Как выяснилось при проверке данных, один из них – ранее судимый 38-летний уроженец Намского района, находится в федеральном розыске органами исполнения наказаний как уклоняющийся от обязательных работ. Гражданин доставлен в отдел полиции, где сразу был заключен под стражу.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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