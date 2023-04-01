01.04.2023
06:29
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Происшествия

Задержан первый замгендиректора «Якутскэнерго» — СМИ

30 марта задержан первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь ШКУРКО, сообщает сетевое издание arcticpost.ru со ссылкой на свои источники. Его подозревают в получении взятки.

Телеграм-канал «Торбозное радио» сообщил, что 31 марта судья Якутского городского суда Павел ГЕРАСИМОВ по ходатайству следственных органов принял решение об аресте и отправил Игоря Шкурко, подозреваемого в коррупции, в СИЗО.

Игорь Шкурко родился в Алдане в 1974 году. Ранее работал в Алданском районе генеральным директором ОАО «Южно-Якутские электрические сети».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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