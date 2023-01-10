10.01.2023
18:36
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Происшествия

В Нижнем Бестяхе задержан педофил — сожитель матери пострадавших детей

Прокуратура Мегино-Кангаласского района признала законным и обоснованным возбуждение Заречным межрайонным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) уголовного дела в отношении местного жителя, который подозревается в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей своей сожительницы, т.е. в совершении 2 преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и 2 преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

При возбуждении уголовного дела установлено, что в период с января 2018 года по декабрь 2020 года гражданин Ш., 1991 г.р., с целью удовлетворения своих половых потребностей, осознавая малолетний возраст несовершеннолетних Д., 2013 г.р., и С., 2012 г.р., и используя их беспомощное состояние, систематически насиловал и совершал в отношении них «иные действия сексуального характера».

Подозреваемый задержан и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района. сообщает эркээйи.рф

Фото: эркээйи.рф
Источник: эркээйи.рф

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