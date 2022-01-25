Задержан педофил! Следователи просят отозваться пострадавших

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении несовершеннолетней.



Предварительным следствием установлено, что 19 января 2022 года подозреваемый обманным путем заманил в свою квартиру в городе Якутске 16-летнюю девочку-инвалида, и с использованием ее беспомощного состояния совершил действия сексуального характера.



После этого мужчина скрылся, но 22 января сотрудниками отделения по раскрытию преступлений против личности МУ МВД России «Якутское» был задержан и доставлен к следователю. Он допрошен в качестве подозреваемого и дал следствию показания о своей причастности к совершению преступления.



24 января 2022 года следователем внесено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, которое удовлетворено.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.



Для минимизации последствий совершенных преступных действий в отношении пострадавшей девочки будет проведен комплекс реабилитационных мероприятий с участием специалистов-психологов.



Следователи располагают данными о ряде других эпизодов преступной деятельности подозреваемого, в связи с чем просим лиц, пострадавших от его действий, обратиться в следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по адресу: ул. Короленко, д.2, каб. 215 к следователю Ивановой Дарье Михайловне, либо позвонить по телефону: 89679274337.



