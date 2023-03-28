Задержан нетрезвый водитель, лишенный права управления 

В Жиганском районе госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя, лишенного права управления

Во время несения службы на территории Жиганского района сотрудниками ДПС был остановлен микроавтобус Тойота Хайс, под управлением 31-летнего водителя. В ходе общения оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В дальнейшем, установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством, поскольку ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.

В настоящее время по данному факту дознанием Отд МВД России по Жиганскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде законодательством предусмотрен крупный штраф с лишением права управления автотранспортом.

Если лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, то преступление квалифицируется по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. В этом случае фигуранту грозит до 3 лет заключения.