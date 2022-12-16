Задержан недобросовестный бизнесмен за поставку контрафактного алкоголя

Якутский бизнесмен уличён в торговле поддельным алкоголем в магазине и поставке контрафакта в ресторан

Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность 62-летнего предпринимателя, подозреваемого в незаконном обороте алкоголя.



Оперативники выяснили, что недобросовестный бизнесмен промышлял торговлей спиртосодержащей продукции с признаками контрафакта в принадлежащей ему торговой точке, а также поставлял нелегальную продукцию в ресторан.

Злоумышленник хранил для последующего сбыта поддельный товар в помещении по ул. Октябрьская, где были обнаружены 2957 бутылок спиртного без каких-либо документов, подтверждающих легальность его производства и оборота.

Общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила более 1 млн. руб.

Следователем СЧ по РОПД СУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.