Задержан мужчина, у которого изъято наркотическое вещество

В Якутске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, у которого изъято наркотическое вещество

Вечером, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Якутского отдела вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного гражданина в одном из лесных массивов Якутска. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, при этом запах алкоголя отсутствовал, что вызвало подозрение у росгвардейцев на употребление мужчиной наркотических и психотропных веществ.

На место задержания был вызван сотрудник ОНК МУ МВД России «Якутское». По прибытии оперуполномоченного в присутствии понятых в ходе досмотра у задержанного был обнаружен и изъят сверток из липкой ленты с кристаллообразным веществом.

Задержанный – 39-летний житель Якутска передан оперуполномоченному ОНК МУ МВД России «Якутское» для дальнейшего разбирательства.