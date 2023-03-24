Задержан мужчина, который избивал сожительницу
За неделю автопатрули Росгвардии пресекли свыше 100 административных правонарушений
За минувшую неделю на территории республики автопатрули вневедомственной охраны Росгвардии осуществили 140 выездов по сигналам «Тревога», поступившим с охраняемых объектов различной формы собственности. Росгвардейцами за неделю задержано 107 граждан за административные правонарушения.
«Чаще всего выезды были связаны с бытовыми конфликтами, возникающими на почве употребления спиртных напитков. 7 раз автопатрули Росгвардии выезжали на помощь людям, позвонившим в дежурную часть территориальных органов МВД. В одном из случаев одна нетрезвая жительница многоквартирного дома мешала отдыху жильцов. Также был осуществлен выезд на адрес, где разгорелся семейный скандал, в ходе которого хозяйка угрожала супругу нанесением ножевого ранения. На днях поступил сигнал о том, что в одной из квартир жилого дома слышны крики женщины. Прибыв на адрес, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избивал сожительницу. Все задержанные граждане доставлены в дежурную часть территориальных отделов полиции для дальнейшего разбирательства», — отметил дежурный центра оперативного управления УВО Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
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