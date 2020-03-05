Задержан экс-сотрудник миграционной службы Якутии, легализовавший гастарбайтеров

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина С., в прошлом занимавшего должность начальника отдела внешней трудовой миграции УФМС по Республике Саха (Якутия).

По данным УФСБ, в 2010 году С. зарегистрировался в качестве ИП и организовал микропредприятие по оказанию платных услуг иностранным гражданам. Бывший сотрудник миграционной службы занимался изготовлением фиктивных документов, на основании которых смогли незаконно легализовать свое пребывание на территории Якутии более 500 граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В настоящее время ряд иностранных «клиентов» фирмы С. подали документы в регистрационные органы для получения разрешений на временное проживание в России, вида на жительство и гражданства РФ.

В ходе ОРМ бизнесмен задержан сотрудниками УФСБ с поличным. В действиях С. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 (Организация незаконной миграции) УК РФ.

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.