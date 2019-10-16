Задержан депутат Федотов. Он признался в причастности к смерти племянника

Известный депутат Ил Тумэна и бизнесмен Руслан ФЕДОТОВ дал признательные показания на допросе о своей частичной вине в смерти племянника, сообщает сегодня YakutiaDaily со ссылкой на свой источник из правоохранительных структур. Руслан Федотов был задержан при попытке покинуть пределы страны. По словам бизнесмена, он дал поручение избить и запугать своего родственника, а не убить. Напомним, что вечером 29 ноября 2018 года трое в масках расстреляли племянника Руслана Федотова — Александра, живущего в Амге. По сообщениям в СМИ, местный житель был расстрелян за ужином, на глазах домочадцев. Сообщалось, что погибший недавно освободился из заключения, был связан с криминальными элементами, которые держали в страхе все село.

Следствие продолжается.

Позже по ватсапу было распространено сообщение от анонима, что заказчиком преступления является депутат Руслан Федотов.

Депутат и бизнесмен опроверг информацию, пригрозил обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить распространителя слухов. Вскоре после этого Федотов попал в больницу, и публично заявлял, что не причастен к этому преступлению, что он сам тяжело переживает случившееся.

И вот сегодня появилась информация о задержании Руслана Федотова правоохранительными органами…

СПРАВКА

Федотов Руслан Еремеевич.

Амгино-Майский одномандатный избирательный округ №31.

Дата начала полномочий: 25 сентября 2018 года.

Дата рождения: 4 декабря 1956 года.

Место рождения: с. Лягинцы Амгинского района Якутской АССР.

Образование: среднее специальное.

Специальность: механизация сельского хозяйства.

Место работы: индивидуальный предприниматель.

Членство в комитетах:

Комитет по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры — член комитета;

Комитет по селу и аграрной политике — член комитета;

Комитет по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций — член комитета.

Биографическая справка

Образование:

1982 – Олекминский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, квалификация «техник-механик».

Трудовая деятельность:

1974-1975 гг. — тракторист Чакырского отделения совхоза «Амгинский»;

1975-1977 гг. — служба в рядах Советской Армии;

02.1980-09.1980 гг. — рабочий Чакырского отделения совхоза «Амгинский»;

1982-1985 гг. — механик Чакырского отделения совхоза «Амгинский»;

1985-1988 гг. — заведующий МТИ Центрального отделения совхоза «Амгинский»;

1988-1990 гг. — агент-экспедитор совхоза «Амгинский»;

1990-1991 гг. — заместитель директора по снабжению совхоза «Амгинский»;

1991-1997 гг. — инженер по снабжению ТОО КХ «Амгинский»;

1998 г. — по наст. вр. — индивидуальный предприниматель.

Награды и звания:

Награжден знаком отличия «Гражданская доблесть», Грамотой Главы РС (Я), Грамотой министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я), обладатель премии Президента РС (Я) «За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства РС (Я)».

Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Отличник сельского хозяйства РС (Я), Почетный работник Торговли РС (Я), Почетный гражданин Амгинского улуса.