Задержан бывший заключенный при переброске запрещенных предметов в колонию

Сотрудниками исправительной колонии № 3 на территории, прилегающей к учреждению, был задержан молодой мужчина, который пытался совершить переброску запрещенных предметов при помощи предназначенного для этого самодельного приспособления. При себе у него были обнаружены и изъяты пневматическое устройство, изготовленное кустарным способом, 7 сотовых телефонов, 4 симкарты, 2 блютуз наушников, а также дрожжи в количестве 500 грамм.

Личность гражданина, планировавшего снабдить осужденных запрещенными предметами, была установлена. Ранее он отбывал наказание в этом исправительном учреждении и был освобожден всего несколько месяцев назад.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административной ответственности в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ.