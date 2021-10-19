19.10.2021
13:06
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Происшествия

Задержан бывший заключенный при переброске запрещенных предметов в колонию

Сотрудниками исправительной колонии № 3 на территории, прилегающей к учреждению, был задержан молодой мужчина, который пытался совершить переброску запрещенных предметов при помощи предназначенного для этого самодельного приспособления. При себе у него были обнаружены и изъяты пневматическое устройство, изготовленное кустарным способом, 7 сотовых телефонов, 4 симкарты, 2 блютуз наушников, а также дрожжи в количестве 500 грамм.

Личность гражданина, планировавшего снабдить осужденных запрещенными предметами, была установлена. Ранее он отбывал наказание в этом исправительном учреждении и был освобожден всего несколько месяцев назад.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административной ответственности в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ.

Фото: ЯСИА
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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