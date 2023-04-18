Задать вопрос энергетикам можно в любое время

По многоканальному телефону контакт-центра Якутскэнерго 8-800-100-22-05 можно передать свое обращение даже в нерабочее время: в любое время суток и в выходные дни. Просто продиктуйте его после звукового сигнала.

Специалисты контакт-центра прослушают автоответчик в рабочие часы и обязательно направят ответ по любому из удобных вам каналов связи, который вы назовете: по номеру телефона, электронной почте или в мессенджере телеграмм.

Это особенно удобно для тех, кто находится в другом часовом поясе или просто не нашел свободного времени, чтобы позвонить днем. Сервис подойдет для решения не срочных вопросов: уточнить тариф, получить консультацию по технологическому присоединению, акциям, приборам учета, вопросам по охранной зоне.

Для того, чтобы сообщить о перерыве в электроснабжении, узнать об аварийной ситуации, лучше дождаться ответа дежурного «ночного оператора». Пока вы записываете голосовое сообщение, оперативно-выездные бригады наверняка уже устраняют нарушение, и свет в вашем доме появится раньше, чем начнется рабочий день контакт-центра и ваше сообщение будет прослушано.

Напомним, подать обращение или получить консультацию по вопросам в зоне ответственности Якутскэнерго можно

• по многоканальному телефону 8-800-100-22-05,

• через форму на сайте Якутскэнерго https://www.yakutskenergo.ru/ (кнопка «Задать вопрос энергетикам» на главной странице),

• через телеграмм-бот Yakutskenergo_ZadaiVopros_bot

Специалисты контакт-центра рады ответить вам с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Суббота, воскресенье — выходные.

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