Задайте вопросы главному ветеринару Якутии!

Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Якутии Саргылана Павлова ответит на вопросы в прямом эфире соцсетей Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Павлова Саргылана Петровна проведет 10 февраля 2022 г. прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Саргылана Павлова подведет итоги работы Департамента ветеринарии за 2021 г., сообщит о планах и предстоящих мероприятиях в курируемых сферах, ответит на вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov. Начало — в 17.00 час. Ссылки на эфир: Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154604151975344 Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_23131

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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