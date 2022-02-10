Якутия
Задайте вопросы главному ветеринару Якутии!
Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Якутии Саргылана Павлова ответит на вопросы в прямом эфире соцсетей
Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Павлова Саргылана Петровна проведет 10 февраля 2022 г. прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Саргылана Павлова подведет итоги работы Департамента ветеринарии за 2021 г., сообщит о планах и предстоящих мероприятиях в курируемых сферах, ответит на вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.
Начало — в 17.00 час.
Ссылки на эфир:
Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/154604151975344
Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_23131
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