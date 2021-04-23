Задайте вопросы главе Якутии

Вопросы для «Прямой линии с Айсеном Николаевым», которая состоится 26 апреля на республиканских теле- и радиоканалах, можете заранее направить через платформу OneClick Yakutia. Для этого необходимо нажать на ссылку http://yakutia.click/efirglavi.

Глава республики в прямом эфире, посвящённом Дню Республики Саха (Якутия), ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для региона темы, выскажет своё мнение по стратегическим направлениям развития Якутии.

Напомним, трансляция пройдет в понедельник, накануне праздника Дня Республики, в 19:00 по якутскому времени на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим», а также на телеканале «Россия 24» и радиоканале «Радио России».

В ходе прямого эфира вопросы можно будет задавать, позвонив в студию по многоканальному телефону 8 (4112) 32 01 11.

Также вопросы от жителей республики заранее принимаются по телефону 8 (4112) 508-000 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов).