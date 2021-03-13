Задайте вопрос Алексею Чекункову

С чем связан рост цен на жилье в ДФО и есть ли механизмы их сдерживания?

Будут ли приняты дополнительные меры поддержки бизнесу и готовы ли власти создавать инфраструктуру для получателей дальневосточных гектаров?

На эти и многие другие вопросы журналистов и населения ДФО 16 марта в 10:30 ответит министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на брифинге в ТАСС.

Брифинг пройдет в рамках онлайн-форума «ProДФО — Республика Саха (Якутия)». Он будет транслироватьсяна сайте ТАСС, в группе пресс-центра ТАСС в Facebook, на цифровой платформе Synergy.Online, в социальных сетях и видеохостинге YouTube.

Ключевой темой обсуждения станет социально-экономическое развитие и повышение качества жизни в Дальневосточном федеральном округе. В частности, детально будут освещены пути решения проблем, связанных с реализацией программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Кроме того, Алексей Чекунков расскажет о стимулировании строительного сектора и рынка жилья, мерах поддержки бизнеса в ДФО.

Свои вопросы министру зададут жители края, а также журналисты, присоединившиеся к эфиру посредством интернет-связи.

Представители СМИ могут принять участие дистанционно, заполнив ФОРМУ АККРЕДИТАЦИИ на странице анонса в разделе Пресс-центр ТАСС. При регистрации необходимо указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Жители ДФО могут задать вопросы зарегистрировавшись на онлайн-форуме по ссылке: https://synergy.online/lp/prodfo2021/yakutia/

Справочно:

«ProДФО» —это серия уникальных онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения, темы развития Дальнего Востока и новые вызовы, стоящие перед ним.

Все форумы будут посвящены разным темам, основанным на ТОПе самых острых для ДФО вопросов и проблем. Они пройдут почти во всех регионах Дальнего Востока.

Участниками форума станут губернаторы дальневосточных регионов, представители органов власти, главные федеральные и региональные эксперты из разных сфер, бизнес-сообщества, журналисты и блогеры.

Трансляция форума будет доступна на цифровой платформе Synergy.Online, социальных сетях и видеохостинге YouTube.

Организаторы серии форумов ProДФО – аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и корпорация «Синергия».