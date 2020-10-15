Задай вопрос министру здравоохранения Якутии

В пятницу, 16 октября в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» FM 107.1 в передаче «Диалог с властью» примет участие министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Елена Афраимовна БОРИСОВА.

Министр расскажет о профилактике и лечении коронавирусной инфекции, об ответственном отношении каждого жителя республики к мерам безопасности. Елена Борисова сообщит о развитии сферы здравоохранения в районах и городах республики. Что достигнуто в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», какие планы поставлены на следующий год. На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66 и 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.