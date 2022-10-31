Задай вопрос мэру Якутска

Сегодня, 31 октября, в 13.00 ч. глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ примет участие в программе «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24» и ответит на вопросы горожан.

Евгений Николаевич расскажет о мерах поддержки семей участников СВО, о ходе ремонта дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и планах на следующий год, переселении граждан из аварийного жилья, о работе коммунальных служб и многое другое.

Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по тел. 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы главе города для дальнейшей работы.