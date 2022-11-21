Задачи программы модернизации первичного звена 

В Якутии продолжается программа модернизации первичного звена здравоохранения, запланированная до 2025 года. Все ее мероприятия направлены на создание доступной медицинской инфраструктуры. При этом, с учетом улучшения медицинской помощи не только в городах, но и небольших населенных пунктах.

Так, для максимального охвата якутян профилактическими осмотрами были закуплены мобильные медицинские комплексы на базе автомашин КАМАЗ. В республику поступило 14 комплексов, которые были распределены по районам.

По данным Минздрава мобильные медицинские комплексы за текущий год совершили 368 выездов в труднодоступные населенные пункты, врачами бригад осмотрено более 20 тысяч человек. Медики проводят консультации, осмотры, динамическое наблюдение, заборы анализов и вакцинацию.

«Медицинские комплексы дают возможность получать первичную медпомощь на местах, без выездов в райцентры. Это очень востребовано для селян, мы получаем множество положительных отзывов. Будем активно продолжать эту работу, чтобы эффективно использовать приобретенные передвижные комплексы», — рассказала министр здравоохранения Лена Афанасьева.