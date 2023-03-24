Зачем приехала на родину успешный риелтор Гульнара Уварова-Михайлова?

Риелтор Гульнара возвращается на родину, чтобы ответить на вопросы сотрудников УБЭП МВД РС(Я) в рамках инициированной проверки по факту предполагаемого дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере? — вопрошает тгк Торбозное радио в ответ на восхищенные реплики в якутском Телеграме: «Какие люди! Гульнара, Ангарская и Эдик Якут. Готовят совместный стендап?» под видео, которое сегодня распространяется в якутских соцсетях.

P.S. Реально инициирована проверка по факту предполагаемого дробления бизнеса и уклонения успешного риелтора от уплаты налогов в особо крупном размере? Что-то не верится… «Ведь здесь дело не в Гульнаре, а в людях, которые за ней стоят», в свое время сообщал хорошо осведомленный телеграм-канал.