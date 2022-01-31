Зачем отключать мобильный интернет на ночь?
Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, зачем отключать мобильный интернет на ночь. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Эксперт заявил, что с помощью этой простой меры можно продлить жизнь аккумулятора телефона, особенно это касается гаджетов с уже не новым аккумулятором, купленных три-четыре года назад.
«Если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети wi-fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет», — сказал Кашкин.
Он напомнил, что ряд мобильных приложений в фоновом режиме запрашивают вашу геолокацию, так что с рабочим мобильным интернетом будет расходоваться и заряд, и трафик.
Эксперт также не рекомендовал заряжать телефон, пока вы спите — если во время зарядки возникнут проблемы с аккумулятором, скорее всего, вы не заметите это вовремя.
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