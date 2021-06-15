Зачем на Колыму завозят диковинных существ?

В «Плейстоценовый парк» на северо-востоке Якутии завезены в научных целях 10 верблюдов калмыцкой породы, 37 коз оренбургской пуховой породы, сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я).

Специалистами государственной ветеринарной службы Нижнеколымского района проведены карантинные мероприятия по клиническому осмотру ввозимых животных, профилактической обработке против эндо- и эктопаразитов препаратом «Аверсект – 2», отбору проб для лабораторных исследований.

Плейстоценовый парк – это масштабный проект, целью которого является создание высокопродуктивной экосистемы, схожей по своим принципам с экосистемой мамонтовых степей. В настоящее время в парке содержатся европейский зубр, якутские лошади, монгольские яки, бараны эдильбаевской породы, коровы калмыцкой породы и монгольские овчарки.