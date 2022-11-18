Зачем министр Чекунков приедет в Якутию?

23 ноября Якутию с рабочим визитом прибудет министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ. В ходе визита состоится ряд совещаний, в том числе о перспективах развития и финансирования IT-индустрии в Дальневосточном федеральном округе, развитии российских и международных центров искусственного интеллекта, реконструкции объектов нефтебазового хозяйства, реализации горнодобывающих проектов. В ходе визита министра также запланировано открытие Креативного кластера «Квартал труда».

Фото: ЯСИА. Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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