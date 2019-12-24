Зачем мэрии «Саюри» и ФАПК «Якутия»?

В ходе пресс-конференции мэра Якутска 24 декабря, Владимир НИФОНТОВ, главный редактор сайта Yktimes.ru, спросил, зачем мэрии «Саюри», «Водоканал», «Багарах»? Это предприятия, в которых мэрия выступает учредителем и инвестирует средства. Не проще ли избавиться от них, а деньги направлять на более насущные нужды?

Сардана АВКСЕНТЬЕВА продолжила список – ФАПК «Якутия», кинотеатры «Лена» и «Центральный»… Журналист возразил, что кинотеатры прибыльные, на что мэр заявила, что «прибыль идет не нам».

Мэр отметила, что тепличный комплекс «Саюри» и ФАПК «Якутия» нужны городу, потому что регулярно проводятся закупки для бюджетных нужд, на питание детей.

— Расходы на питание детей большие, продукты дорогие, а качества нет… Лучше покупать то, что произведено на месте – продукцию «Саюри», ФАПК «Якутия».

Почему-то сельскохозяйственный кооператив «Багарах» не прозвучал при этом.

Отвечая на вопросы других журналистов, мэр отметила, что хотя мэрия и является соучредителем «Водоканала», у нее нет ни контрольного, ни блокирующего пакета акций. И поэтому существенной роли в выработке политики предприятия, городские власти оказать не могут.

— Мы уточним план приватизации, — обещала мэр. Прозвучало это как обещание избавиться от некоторых активов города, которые не приносят прибыли или являются бременем для бюджета.