Общество
Зачем мелочиться?
Зачем лгать даже по мелочам?
Руководитель Департамента культурного наследия РС(Я) Николай Макаров сообщил, что в этом году Хангаласский район получит федеральные средства (36 миллионов) на реставрационные работы Дома-музея Серго Орджоникидзе. Муниципалитетом объявлен конкурс на проведение реставрационных работ. К концу года планируют открыть музей для посещения.
А теперь реальность: Министерство культуры РФ 28 февраля объявило конкурс на реставрационные работы Дома-музея Серго Орджоникидзе, с начальной ценой в 36 миллионов. С победителем торгов Минкультуры РФ заключит госконтракт со сроком выполнения работ до октября 2024 года.
То есть, никаких средств местный бюджет не получит, муниципалитет никакого конкурса не объявлял, все вопросы решаются и будут решаться на уровне Минкультуры РФ.
PS В этой истории два варианта: либо Макаров не владеет ситуацией, но очень сильно хотел примазаться к реставрации, либо он откровенно зачем-то лжет.
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