Зачем мелочиться?

Зачем лгать даже по мелочам?

Руководитель Департамента культурного наследия РС(Я) Николай Макаров сообщил, что в этом году Хангаласский район получит федеральные средства (36 миллионов) на реставрационные работы Дома-музея Серго Орджоникидзе. Муниципалитетом объявлен конкурс на проведение реставрационных работ. К концу года планируют открыть музей для посещения.

А теперь реальность: Министерство культуры РФ 28 февраля объявило конкурс на реставрационные работы Дома-музея Серго Орджоникидзе, с начальной ценой в 36 миллионов. С победителем торгов Минкультуры РФ заключит госконтракт со сроком выполнения работ до октября 2024 года.

То есть, никаких средств местный бюджет не получит, муниципалитет никакого конкурса не объявлял, все вопросы решаются и будут решаться на уровне Минкультуры РФ.

PS В этой истории два варианта: либо Макаров не владеет ситуацией, но очень сильно хотел примазаться к реставрации, либо он откровенно зачем-то лжет.