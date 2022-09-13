Зачем банки повысили пенсионный ипотечный возраст от 70 и старше

Прохладное отношение банков к немолодым ипотечным заемщикам сменилось горячей заинтересованностью. Они стали повышать возраст выплаты ипотечного кредита до 75-79 лет, а некоторые и до 85 лет. Строго говоря, какой-то особенной ипотеки для пожилых граждан или для пенсионеров не существует. Есть обычная ипотека на общих условиях. Официально доля пенсионеров среди ипотечников в РФ никогда не превышала 3-5%. Аif.ru выяснял, зачем повысили «пенсионный ипотечный возраст» и какие есть особенности получения кредита для возрастных граждан.

От 70 и старше

«Возрастной ценз вообще-то считается дискриминацией, которая нарушает права человека, — считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. — Несколько лет назад к нам обращались пожилые люди с жалобами на отказ в выдаче кредита по возрасту, и мы разбирались с этими случаями».

Тем не менее ещё недавно банки не спешили выдавать немолодым заёмщикам кредиты. И причина тут одна — продолжительность жизни у нашего населения небольшая, в среднем чуть больше 70 лет (у мужчин ещё меньше). Однако во время пандемии отношение к пожилым заёмщикам как отечественных, так и зарубежных банков (это мировой тренд) начало меняться. В 2021-м представители традиционной категории ипотечников 27–45 лет стали брать меньше кредитов, оказались менее платёжеспособны, и тут банкиры заинтересовались пожилыми и бережливыми потенциальными клиентами. В 2022-м это явление стало массовым.

Большинство крупных банков повысили возраст, до которого можно платить ипотечный кредит, с 65 до 70 лет. В Сбере, ВТБ, «Ак Барс Банке», РНКБ пошли ещё дальше, подняв его до 75 лет. Наконец, в Росбанке предельный возраст увеличили до 79 лет, в «Кубань Кредите» — до 80, а в Совкомбанке — аж до 85.

Возрастные нюансы

Это, конечно, не означает, что 70—80-летнему гражданину выдадут ипотеку на 20-30 лет. Выдадут, скорее всего, 60-летнему лет на 10–20. При этом «предложат» массу дополнительных требований. Отказаться от них, конечно, можно. Но тогда есть риск не получить кредит или получить намного меньше, чем нужно, и на более жёстких условиях.

Основные условия — российское гражданство, прописка в регионе приобретения жилья, наличие постоянного дохода — пенсии, с учётом государственных доплат и зарплаты у работающих пенсионеров.

Увеличить шансы на получение ипотечного кредита для клиентов старшего поколения могут привлечение поручителей, залог (стоимость которого превышает сумму кредита), наличие дополнительных доходов (вкладов, ценных бумаг) и имущества.

Если доход маленький (а средней российской пенсии в 17,5 тыс. руб. для выплаты процентов будет явно мало), тогда пенсионер может пригласить в качестве созаёмщика кого-то из близких (супруга, детей) или знакомых с достаточным уровнем заработка. Созаёмщиков может быть несколько. Как правило, неработающим пенсионерам без созаёмщиков в ипотеке трудно обойтись.

Кроме того, банки попросят оформить два типа страхования. Первый — страхование залогового объекта недвижимости (дома или квартиры) от гибели, повреждения, утраты. Эту страховку придётся оформить в любом случае, так как её требует закон. Второй — страхование жизни и здоровья заёмщика. Она добровольная, её навязывание можно обжаловать в Роспотребнадзоре, антимонопольной службе или Центробанке. Однако стоит помнить, что страховка жизни и здоровья защитит созаёмщиков и наследников от обязательств по выплате ипотеки, если с заёмщиком что-то случится.

Кроме того, при оформлении сделки у пожилого клиента почти наверняка попросят справку из психоневрологического диспансера для подтверждения дееспособности. А страховая компания может обязать клиента пройти медицинское обследование, включающее большой список врачей и анализов.

Дадут ли родителям сельскую ипотеку

Помимо ипотеки «обыкновенной», в России с 2020 года работает сельская. Это выдача льготных кредитов всем, кто хочет приобрести готовое жильё или построить дом в сельской местности. Под какой именно процент будут выдаваться кредиты, зависит от желания местных властей. Но ставка не должна превышать 3% — разницу покрывает государство. Возрастных и социальных ограничений в самой программе нет, однако они есть у банков, которые занимаются сельской ипотекой: 75 лет у Сбера, 65 лет у Россельхозбанка. Прочих условий для заёмщиков старшего возраста нет, только общие: гражданство РФ и т. д.

Что касается автокредитов, то здесь всё зависит от банка и его политики. Сегодня выдают автокредиты пенсионерам многие банки, но большинство — в виде сезонных акций. На сегодня самая высокая планка по возрасту здесь также у Совкомбанка — 85 лет. До 70 лет получить автокредит можно в Быстробанке, до 69 лет — в ОТП Банке. Остальные условия общие для всех заёмщиков. Похожая картина с потребительскими кредитами.

Какой минимум оставят должнику на жизнь?

Впрочем, даже у самого добросовестного заёмщика, особенно пожилого, могут быть разные проблемы, например, со здоровьем, не позволяющие вовремя погасить долг.

С 1 февраля этого года должники получили право на сохранение прожиточного минимума, установленного в регионе их проживания. В среднем это 10–12 тыс. руб. в месяц. Чтобы оставить «несгораемый» минимум, надо написать соответствующее заявление судебному приставу, который занимается вашим делом. По закону оно должно быть рассмотрено в 10-дневный срок. Однако практика показывает, что у людей всё равно продолжают списывать со счетов всё подчистую.

«Сохранить должнику прожиточный минимум в созданном законом “Бермудском треугольнике” почти невозможно, — уверен директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. — Человеку надо обратиться к судебному приставу, а у пристава очереди… Нередко, когда удаётся отдать заявление, деньги всё равно продолжают списывать. В итоге пристав посылает должника в банк, а банк к взыскателю (иногда — другому банку), а тот — к приставу и так по кругу».

Впрочем, депутаты уже внесли изменения в этот закон — теперь с заявлением сохранить «минимум» можно будет обратиться не только к приставам, но и непосредственно в банк, которому должен. Однако действие поправки отложено на 1 января следующего года.