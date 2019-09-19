Забывчивость привела к краже

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась женщина. Она пояснила, что ранее выехала из Якутска в Мегино-Кангаласский район и там обнаружила, что пропала её папка с документами, банковскими картами и 8000 рублей.

Полицейские охватили весь маршрут потерпевшей, чтобы установить, где именно произошла кража. Они выяснили, что женщина сначала направилась в продуктовый магазин, оттуда на такси доехала до речпорта. Затем переправившись на другой берег, она зашла в придорожное кафе, где и обнаружила пропажу. Восстановив всю цепь событий, полицейские установили, что потерпевшая забыла папку с деньгами и документами в начале своего пути – в продуктовом магазине. В торговом помещении яркая папка привлекла внимание 56-летней женщина, которая похитила её. Внутри женщина обнаружила деньги, которые потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Призываем граждан внимательно относиться к сохранности своего имущества и не оставлять без присмотра личные вещи: сотовые телефоны, планшетные компьютеры и денежные средства.