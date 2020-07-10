Ленчанин забыл, где припрятал краденое

В дежурную часть полиции ОМВД России по Ленскому району обратился житель г.Ленск с заявлением о краже имущества из его дачного дома. Материальный ущерб составил 5 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером проник на частную территорию в одном из садоводческих товариществ города. Убедившись в отсутствии хозяев, он разбил окно дачного дома и проник внутрь. Там злоумышленник нашел бутылку водки, которую сразу же распил на месте. Затем он похитил жесткий диск и покинул чужое жилье. Похищенное он спрятал недалеко от реки.

Похищенное имущество не изъято, так как подозреваемый так и не вспомнил, где он оставил жесткий диск. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.