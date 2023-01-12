Забота не о предпринимательской выгоде, а о безопасности людей — Минтранс Якутии

Со стороны предпринимателей поступили вопросы о транспортировке грузов через реку Лену – по их словам, они не могут перевезти через автозимник прибывшие по железной дороге товары, так как грузоподъёмность на переправах «Хатассы-Павловск» и «Нижний Бестях-Якутск» не соответствует весу ожидающих транспортировки грузов. В связи с этим, товар простаивает, и нет возможности своевременно пополнить оптовые склады и магазины.

По данным автодорожников, на сегодняшний день грузоподъемность на участке «Хатассы-Павловск» составляет 35 тонн, «Даркылах-Нижний Бестях» — 4 тонны. Следующее повышение грузоподъемности планируется в после 20 января и производится согласно требованиям ГОСТа 58 948 о технических правилах устройства и содержания автомобильных зимних и ледовых переправ.

«Принимаемые меры по недопущению транспорта на закрытую переправу, а также строгий весовой контроль въезжающего транспорта выполняются, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности движения транспорта и жизни водителей и их пассажиров. В этой ситуации не может стоять вопрос о предпринимательской выгоде», — подчеркнул в ходе собрания министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

Он отметил, что сроки открытия и повышения грузоподъемности на переправах соответствуют установившимся многолетним нормам.

В свою очередь, заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Максим Прокопьев заявил, что в данное время в регионе нет дефицита в социально значимых товарах, и вопрос срочной транспортировки прибывших грузов не стоит. Это подтвердили в Государственном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.