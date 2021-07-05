Забота об окружающей среде – в приоритете у Водоканала

2 июля в День реки Лена работники АО «Водоканал» вышли на субботник в прибрежной зоне Водозаборной станции.

Всего за пару часов было собрано и вывезено 26 кубометров мусора, в основном состоящего из сухостоя, и всего того, что прибило к берегу во время паводка.

На субботник вышло 48 человек, включая работников административно-управленческого и инженерно-технического персонала, специалистов Водозаборной станции, а также трое водителей.

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Сохранение экологии – один из приоритетных направлений акционерного общества. Поэтому инициативу субботников было принято превратить в «челлендж» в социальной сети инстаграм. Экологическая эстафета была передана ГУП «ЖКХ», ПАО «Якутскэнерго» и АО “Сахатранснефтегаз”. Водоканальцы убрали территорию берега, так как река Лена основное место их работы. Другим предприятиям также предложено провести субботник близ рабочих территорий.

Неделей ранее, 22 июня, прошло еще одно мероприятие, направленное на восполнение водных ресурсов. Специалисты АО «Водоканал» выпустили 1 742 685 личинок Пеляди в Вилюйское водохранилище.

Любые производственные объекты работающие непосредственно с водными ресурсами должны компенсировать ущерб, наносящийся окружающей среде. Зарыбление один из весьма эффективных способов.

Акулина Майорова. Ведущий инженер-эколог службы производственного контроля:

«Зарыбление это процесс искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. Мы съездили в пос. Чернышевский, на Чернышевский рыбоводный завод, для выпуска личинок Пеляди. Мы выбрали именно этот вид рыб, потому что он является самым не прихотливым в разведении и более выживаемым видом, и мы перевезли около двух млн личинок на местность р. Аанньаах, левый приток р. Ахтаранда, чтобы потом эти личинки в своем ритме достигли Вилюйское водохранилище.»

Вес каждой личинки – 0,005 грамм, возраст – 5 дней. «Затарка» производится в специальные полиэтиленовые прозрачные мешки, которые потом наполняются кислородом для перевозки на место выпуска.

Весь процесс происходил в присутствии уполномоченного представителя ВСТУ Росрыболовства, который проводил контроль с видеосъемкой за ходом выполнения работ.

АО «Водоканал» производит зарыбление ежегодно с 2019 года. Работа по восполнению рыбных запасов якутских рек была связана со строительством водозаборных сооружений в Якутске: при проектировании объекта была проведена оценка его воздействия на водные биологические ресурсы.