Забота о здоровье человека и организация качественной жизни – наша задача

Семейные фермерские хозяйства играют жизненно важную роль в обеспечении продовольствием жителей Якутии. Фермеры, включая животноводов, коневодов, земледельцев, оленеводов, рыбаков, пчеловодов и многих других производителей продуктов питания, обладают уникальным потенциалом. Вспомним, что в начале 1999 года был подписан Указ «О развитии скороспелых отраслей сельского хозяйства для увеличения доходности семьи», благодаря которому семьям были выделены поросята, куры-несушки и цыплята, гусята, кролики, козы, лисицы, песцы. В результате республиканской целевой программы развития семейной экономики на селе 2932 семьи получили возможность заниматься свиноводством. Пополнить свой рацион свежим яйцом и мясом птицы смогли 7629 семей, получившие в среднем по 26 голов кур и гусей, начали развиваться козо- и кролиководство. Тем не менее, большое значение при всей политике семейных фермерских хозяйств имеет экономное расходование средств семейного бюджета, производственных сил, бережного производства. Для каждого отдельно взятого раздела о ведении семейной фермы нужны научно обоснованные аналитические данные, мета-данные за все периоды развития и распада фермерских хозяйств. Это одна из основ развития села.

На эту тему мы решили узнать мнение у ректора Арктического государственного агротехнологического университета Ивана Слепцова:

«Стоит отметить, что аграрная реформа должна основываться на понимании потребности населения, стимулируя при этом устойчивое развитие семейных фермерских хозяйств, ее потенциала и возможностей. Перенять опыт таких районов, как: Чурапчинский, Вилюйский, Амгинский и Сунтарский, где наряду с современным понимаем ведения и организации дел успешно проводят политику развития скороспелой отрасли. Инициатива Айсена Сергеевича Николаева по поддержке семейного фермерства является ответом к вызову современного времени, когда повышается потребность в обеспечении населения местной продукцией.

Развитие семейного фермерства не только повышает уровень жизни и благосостояния семей в селах, но и обеспечивает занятость и самозанятость населения, наполняет внутренний рынок республики продовольствием и потребительскими товарами. Системы питания, созданные вокруг семейных фермерских хозяйств, могут предложить новые экономические возможности и привлекательную занятость. Сегодня необходимо принимать такие меры поддержки, которые в интересах семейных фермерских хозяйств защищали бы права человека, обеспечивали бы стабильные цены на продовольствие и в целом защите интересов мелких производителей. При этом важно опираться на успешные программы, уже осуществляемые в республике, поощрять занятие фермерством среди молодежи и улучшать доступ к знаниям и земельным ресурсам. В целом для снижения стоимости местной продукции необходимо, чтобы уменьшилась себестоимость выпускаемой продукции и была внутренняя конкуренция. И отмечу, что разумная, целесообразная организация питания семьи должна быть основана на знаниях об организации собственного питания путем деятельность семейной фермы, где будут задействованы не только биология (селекция), но и труд при создании ферм с животными».

Профессор кафедры пищевой технологии и индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия) Константин Степанов высказал свое видение:

«На мой взгляд, основной проблемой производства сельскохозяйственной продукции независимо от форм хозяйствования опирается, прежде всего, на не полное использование составных частей сельскохозяйственного сырья и недостаточного расширения выпуска продукции с наполнителями и добавками из местного сырья. Рациональное и полное использование вторичного сырья обеспечивается только за счет переработки в продукты питания, медицинские препараты, кормовые средства и технические полуфабрикаты. Это особенно необходимо, экономически выгодно и экологически целесообразно в условиях ограниченных ресурсов традиционного для отрасли сырья – заготовляемого молока и мяса. Каждый вид молочного и мясного сырья должны учитывать при определении их стоимости и технологии переработки.

В последние годы наблюдается глобальная тенденция, предусматривающая изменение подхода к проблеме здорового питания. Значительное изменение претерпевает и само понятие «здоровое питание». В основе современных представлений лежит концепция оптимального питания, предусматривающая необходимость и обязательность полного обеспечения организма не только в энергии, эссенциальных макро- и микроэлементах, но и в целом ряде других необходимых компонентов пищи.

Получение сельскохозяйственной продукции высокого качества необходимо рассматривать как задачу, имеющую большое народнохозяйственное и социальное значение, так как от качества сырья зависит выпуск высококачественных, биологически полноценных и безопасных продуктов. В условиях Крайнего Севера имеется уникальное животное и растительное сырье для производства пищевых продуктов.

В последние годы в области разработки и применения функциональных пищевых продуктов для питания населения наметилось стремительное развитие. У северян довольно специфичный тип обмена веществ, не похожий на европейский или азиатский. Наш организм нуждается в большем количестве белков и жиров при меньшей энергетической значимости углеводов. Однако в последние годы мы употребляем более европеизированную пищу, а также большое количество хлебобулочных изделий. Рацион питания якутян поменялся относительно недавно, наш организм не успел приспособиться к новой кухне, в связи с чем, в Якутии довольно распространены такие патологии как: анемия, ожирение, остеопороз, нарушение в системе кровообращения, проблемы с костно-мышечной системе и другие заболевания.

Национальные молочные и мясные продукты якутов являются традиционными продуктами питания, обеспечивающими потребность населения в питательных веществах в суровых условиях Якутии. Так, якуты за счет молочных продуктов обеспечивали более 50% потребности в продуктах питания. Поэтому в старину каждая семья старалась использовать молоко без потерь, готовя из молока в летние месяцы масло, творог, различные кисломолочные продукты, а осенью перерабатывала молоко на чохон, хайах, тар, которые потребляла в зимнее время. Такой метод переработки и хранения молочных продуктов явился своего рода безотходной технологией, которая при совершенствовании технологических процессов в настоящее время может способствовать производству высококачественных национальных натуральных молочных продуктов нового поколения.

Широкое внедрение якутских национальных молочных продуктов способно внести значительный вклад в программу обеспечения населения здоровым питанием. Высокая биологическая и пищевая ценность якутских национальных родуктов позволяют включить их не только в меню предприятий общественного питания, но и в рацион питания в детских учреждениях, санаториях, профилакториях, больницах.

Сельхозтоваропроизводители должны уделить внимание к выпуску продукции специализированного назначения, в частности, для борьбы с дефицитом белков, жиров в организме, кальция, железа и других веществ, которые из-за современного рациона питания находятся в дефиците в нашем организме. В связи с этим в рационе человека в условиях Севера значительную долю представляют местные продукты.

Обобщая все вышеизложенное, следует заострить внимание на то, что в свете сложившихся тенденций технологии безотходного производства, переработки и хранения в сельскохозяйственном производстве в современном этапе являются актуальными и востребованными».

Далее заведующая кафедры пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Прасковья Алексеевна Гоголева добавила:

«В настоящее время вопрос качества, конкурентоспособности и безопасности пищевой продукции стоит очень остро. Ассортимент выпускаемой нашими предприятиями, я считаю, что всё ещё узковат. Отчасти причиной узости ассортимента является молоко – сырье не надлежащего качества. Цеха переработки молока малой мощности работают на сборном молоке, которое поступает от частного сектора и фермерских хозяйств. Молочное сырье должно поступать на переработку в охлажденном состоянии, это знают все — и производители молока, и переработчики. У нас в республике проблема охлаждения молока решена лишь частично. Немногие фермеры имеют возможность охладить своё молоко на технологическом оборудовании, предназначенном именно для этого. По опросу фермеров-сдатчиков молока ясно, что нужна помощь в приобретении охладителей.

Тем не менее, отрадно отметить, что в нашей республике развивается сыроделие. Наряду с хорошо оснащёнными сыродельными цехами, малые фермерские хозяйства пробуют свои силы в производстве сыров в частных сыроварнях. Тут следует отметить, что не всякое молоко сыропригодно, качество молока для производства сыра играет основную роль в получении качественного продукта. Конечно, здорово, что расширяется ассортимент белковой продукции. Ведь у нас, у северян, белково-липидный обмен веществ. Хотя это общеизвестный фактор, население не всегда готово отказаться от потребления фаст-фуда, быстрых углеводов, которые в огромном количестве содержатся в мучных, кондитерских изделиях и т.д.

В целом по системе питания в наших климатических условиях стоит отметить, что нам нужно вести просветительскую работу и приобщать население к правильному питанию. Населению необходимо объяснить, что наш организм не настроен на углеводный обмен веществ. Нужно понять, что организму нужны белок, липиды в нужном количестве, клетчатка. Концепция здорового питания Якутии должна стать отправной точкой к пониманию правильного питания».

Действительно, сегодня существует необходимость повысить приоритетность вопросов развития семейных фермерских хозяйств при разработке и осуществлении мер сельскохозяйственной, экологической и социальной политики на государственном уровне. Необходимо повысить приоритетность вопросов развития семейных фермерских хозяйств при разработке и осуществлении мер сельскохозяйственной, экологической и социальной политики на государственном уровне.