Забота о тех, кто заботится о здоровье

Одной из приоритетных задач государства в настоящее время является сохранение трудового потенциала и увеличение трудового долголетия работающего населения.

Охрана здоровья работающих становится одной из наиболее важных проблем как организаций, так и государства в целом: с одной стороны, организациям нужны здоровые работники, с другой стороны – состояние здоровья является одной из основных составляющих качества жизни населения и важнейшим фактором благополучия, экономического развития, роста, благосостояния и процветания всех людей. Квалифицированные, мотивированные и пользующиеся поддержкой, медицинские работники составляют основу любой системы здравоохранения, без которой охрана здоровья была бы невозможна.

Плохое здоровье работников приводит к существенным издержкам любой организации: пропуски рабочего времени по болезни ведут к прямым потерям производительности, выход на работу нездоровых работников приводит к снижению продуктивности работы и возможности травматизма. Работник с ослабленным здоровьем, подверженный частым инфекционным заболеваниям, оказывает негативное влияние на здоровье и производительность труда, работающих рядом с ним людей.

Основными исполнителями стратегических задач государства в сфере здравоохранения являются медицинские работники. Выполняя свой долг, охраняя здоровье населения, они трудятся в условиях высокого профессионального риска, зачастую забывая о себе, о необходимости защиты от опасностей, с которыми связана их деятельность.

Профессиональная деятельность медицинских работников всегда связана со значительным психоэмоциональным напряжением, обусловленным высокой степенью ответственности за жизнь и здоровье пациентов, значительными умственными и физическими нагрузками. Специфика условий труда медицинского работника связана с загрязнением воздуха рабочих помещений аэрозолями лекарственных веществ, дезинфицирующих и наркотических средств, постоянной угрозой заражения инфекционными заболеваниями, ионизирующим и неионизирующим излучением диагностической и лечебной аппаратуры. К этому добавляются сверхнормативная работа, постоянные стрессы, синдром выгорания, физические нагрузки. Все это провоцирует возникновение ранних изменений в сердечно-сосудистой системе, развитие церебральных нарушений, язвенных поражений желудочно-кишечного тракта и т.д. Врачи умирают от ишемической болезни сердца в 2 раза чаще, чем люди других специальностей, занятые умственным трудом.

События последних лет и тот вызов системе здравоохранения, с которым столкнулось все мировое сообщество, вновь подтвердили, что вопрос защиты здоровья касается каждого. Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продемонстрировала важность защиты медицинских работников и убедительно свидетельствует о необходимости в первоочередном порядке обеспечивать охрану труда и здоровья этой категории работников. Это является непременным условиям выполнения ими своей работы и защиты здоровья пациентов и населения в целом. Согласно литературным данным в России за последние 10 лет зафиксирован рост общей заболеваемости у медицинских работников.

Несмотря на определенные достижения в области охраны труда, до сих пор отсутствует единая организационная система профессиональной безопасности медицинских работников, включая научное изучение этих проблем.

Таким образом, медицинские работники относятся к группе высокого риска развития профессиональных заболеваний, в связи, с чем возникает необходимость внедрения корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте.

Создание корпоративной программы укрепления здоровья это инвестиционный проект, участниками которого выступают работодатель — работник как элемент корпоративной культуры и программы лояльности в системе управления персоналом и достижения конкретных измерительных результатов.

Как один из лидеров здравоохранения республики, Республиканская больница №1- Национальный центр медицины всегда стремилась содействовать благополучию и сохранять здоровье своих работников. Важную роль в реализации высоких стандартов заботы о коллективе Национального центра медицины занимает Корпоративная программа «Сохранение и укрепление здоровья работников на рабочих местах», которая разработана и внедрена с 2021 года, с целью сохранения здоровья медицинского персонала и продвижения здорового образа жизни в структурных подразделениях Национального центра медицины.

Наши сотрудники – это основной актив и ценность Национального центра медицины, который представлен высококвалифицированным медицинским персоналом около 3 тысяч человек, 81% персонала составляют женщины, 57% врачей и 67% среднего медицинского персонала в возрасте до 45 лет.

Программа основана на стратегиях здорового образа жизни и направлена на профилактику социально значимых неинфекционных заболеваний (прежде всего сердечно-сосудистых, онкологических), факторами риска развития которых являются нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточный вес, курение, повышенное артериальное давление. Речь идет о системной работе и комплексных программах профилактики заболеваний и обеспечения психологического благополучия, спортивных инициативах, информационной и образовательной поддержке, проведении мотивирующих мероприятий.

В рамках корпоративной программы созданы и создаются все условия для поддержания здоровья сотрудников во всех аспектах жизни. Медицинский аспект включает проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, определение групп здоровья и диспансерных групп, разработку индивидуальной программы по индикаторам, вакцинопрофилактику сотрудников согласно Национального календаря прививок, проведение анкетирования с целью выявления факторов влияющих на здоровье сотрудников, организацию и проведение дней открытых дверей, организацию работы отделения профилактики.

В отделении профилактики проводятся диспансеризация, вакцинопрофилактика, анкетирование сотрудников с целью выявления факторов, влияющих на здоровье. Проводятся периодические медицинские осмотры со 100% охватом работающих. На базе отделения профилактики работает дневной стационар на 3 койки. В текущем году средняя длительность пребывания на койке дневного стационара составила 8 дней. Эффективность лечения составила 100%.

В настоящее время разработана индивидуальная программа здоровья сотрудников. С 2022 года внедряется цифровой профиль здоровья медицинских работников, на котором проводится анализ состояния здоровья работника и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. В настоящее время в рамках создания цифрового профиля сотрудников создана база данных по результатам периодических медицинских осмотров 2021-2022 гг. При выявлении хронической патологии проводится ежегодная диспансеризация. На диспансерный учет по хроническим неинфекционным заболеваниям взято 32% от общего числа сотрудников. Помимо этого, проводится диспансеризация сотрудников, переболевших НКВИ. После первого этапа на второй этап диспансеризации переведены и находятся под наблюдением лица, перенесшие НКВИ в средней и тяжелой форме –15% от общего числа переболевших. В структуре групп диспансерного наблюдения преобладают болезни системы кровообращения на них приходится 47%, на втором месте болезни органов дыхания 28% и болезни органов пищеварения 10%.

С работниками проводится разъяснительная работа по формированию осознанной потребности в профилактике собственного здоровья, по формулированию правильных факторов мотивации. В рамках мероприятия «Оцени риски своего здоровья» проводится мониторинг поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкая физическая активность), влияющих на здоровье сотрудников, путем анкетирования.

В физиотерапевтическом отделении организована медицинская помощь сотрудникам: проводятся ручной массаж, различные ингаляции, лазеротерапия, электролечение, занятия в группах лечебной физкультуры.

С целью оздоровления сотрудников организовано сбалансированное правильное питание в ланч-боксах в столовой, проводятся дни по снижению потребления соли, обеспечивается доступ сотрудников к питьевой воде, проводятся семинары по нутрициологии, о здоровом образе жизни, правильном питании.

В целях профилактики профессионального выгорания работников консультирует клинический психолог, проводятся семинары по психоэмоциональной разгрузке.

Социальный аспект включает санаторно-курортное лечение, занятие спортом, поддержку здорового образа жизни, дополнительные условия коллективного договора. С этой целью для сотрудников внедрены ежедневные утренние зарядки, производственная гимнастика, работает тренажерный зал, бассейн с сауной и кедровой бочкой, частично возмещаются абонементы в спортивные клубы. Ежегодно проводятся спортивные соревнования между структурными подразделениями, между организациями. По показаниям сотрудники направляются на санаторно-курортное лечение. С 2020-2022 гг. 212 медицинских работников получили денежную компенсацию за санаторно-курортное лечение.

Экономическая и социальная целесообразность разработки и реализации Корпоративной программы определяется тем, что внедрение в рабочую среду здорового образа жизни становится внутренней политикой Национального центра медицины. Рабочая среда используется для пропаганды и обеспечения доступа к здоровому образу жизни. На рабочем месте доступна социальная и организационная поддержка. Организационная структура делает возможным введение процедур, практик и норм, направленных на сохранение и укрепление здоровья работников, во внутреннюю политику Национального центра медицины.

Качество и безопасность медицинской деятельности во многом зависит от слаженной работы хорошо подготовленных и здоровых медицинских работников. Медицинские специалисты, имея непосредственное отношение к здоровью других, не являются гораздо более здоровыми, чем остальное население. И даже по своему отношению к нетрадиционным подходам оздоровления и лечения они мало чем отличаются от своих пациентов. Именно поэтому вопросы сохранения и развития профессионального здоровья для медицинских работников приобретают особую значимость. Чувство защищенности, заботы о здоровье от коллектива, где работаешь, радует и вдохновляет сотрудников Национального центра медицины.

Станислав Жирков, генеральный директор ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ»