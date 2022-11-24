Заболевших ковидом становится больше

На 24 ноября в Якутии выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 34 случая,

— Алданский, Нюрбинский, Среднеколымский районы — по 4 случая,

— Кобяйский район – 3 случая,

— Верхневилюйский, Ленский, Мирнинский районы — по 2 случая,

— Горный, Жиганский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 229 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 650 052 теста.



За последние сутки госпитализировано 6 человек или 10,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 59 случая.

За сутки 57,6% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 42,4%.

На 24.11.2022 лечение в стационарах получают 21,2% больных, в амбулаторных условиях – 78,8%.

За сутки выздоровели 25 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 698 887 человек.

(97,5% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 191 049 человека.

Это 76,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 24.11.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 1 338 входящих звонка

Проведено 2 229 исследований в сутки

Из 101 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 27,7%

На горячую линию здравоохранения поступило 51 звонков

Волонтеры не были задействованы