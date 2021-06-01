Заболевших коронавирусом в Якутии стало больше

В Якутии на 1 июня выявлено 102 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 62 случая;

Амгинский район 9 случаев;

Мегино-Кангаласский район 8 случаев;

Вилюйский район 5 случаев;

Горный, Чурапчинский, Хангаласский районы по 3 случая;

Кобяйский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 2 случая;

Алданский, Мирнинский, Намский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 38565 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 677 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 792 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 120 693 теста.