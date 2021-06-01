01.06.2021
12:00
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Коронавирус

Заболевших коронавирусом в Якутии стало больше

В Якутии на 1 июня выявлено 102 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 62 случая;
  • Амгинский район 9 случаев;
  • Мегино-Кангаласский район 8 случаев;
  • Вилюйский район 5 случаев;
  • Горный, Чурапчинский, Хангаласский районы по 3 случая;
  • Кобяйский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 2 случая;
  • Алданский, Мирнинский, Намский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 38565 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 677 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 792 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 120 693 теста.

Оперштаб: Адреса для получения вакцины в Якутске на 1 июня 2021 года
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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