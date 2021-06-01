01.06.2021
12:00
130
Коронавирус
Заболевших коронавирусом в Якутии стало больше
В Якутии на 1 июня выявлено 102 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 62 случая;
- Амгинский район 9 случаев;
- Мегино-Кангаласский район 8 случаев;
- Вилюйский район 5 случаев;
- Горный, Чурапчинский, Хангаласский районы по 3 случая;
- Кобяйский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 2 случая;
- Алданский, Мирнинский, Намский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 38565 случаев заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки коронавирус унес жизни двух человек. Всего с начала пандемии умерло 677 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 792 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 120 693 теста.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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