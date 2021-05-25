25.05.2021
12:02
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Коронавирус

Заболевших коронавирусом с каждым днем все больше

Сегодня, 25 мая, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 105 новых случаев коронавирусной инфекции:

·  Якутск 64 случая;

За все время в республике зарегистрировано 37821 случай заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии умерли 651 человек.

Каждый день в Якутии фиксируются количество тяжелых и летальных случаев.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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