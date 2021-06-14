14.06.2021
11:59
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Коронавирус

Заболевших COVID-19 в Якутии стало больше

В Якутии на 14 июня выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 61 случай;
  • Вилюйский, Мирнинский районы по 5 случаев;
  • Амгинский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский районы по 4 случая;
  • Ленский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
  • Горный, Нижнеколымский, Сунтарский, Таттинский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 39862 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались четыре человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 715 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1078 исследований на коронавирусную     инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 152 935 тестов.

Напомним, что в Якутии продлены ограничения до 25 июня.

Экстренный указ Ил Дархана
Адреса для получения вакцины в Якутске на 14 июня

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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