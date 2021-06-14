Заболевших COVID-19 в Якутии стало больше

В Якутии на 14 июня выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 61 случай;

Вилюйский, Мирнинский районы по 5 случаев;

Амгинский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский районы по 4 случая;

Ленский, Усть-Алданский районы по 3 случая;

Горный, Нижнеколымский, Сунтарский, Таттинский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 39862 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались четыре человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 715 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1078 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 152 935 тестов.

Напомним, что в Якутии продлены ограничения до 25 июня.