14.06.2021
11:59
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Коронавирус
Заболевших COVID-19 в Якутии стало больше
В Якутии на 14 июня выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 61 случай;
- Вилюйский, Мирнинский районы по 5 случаев;
- Амгинский, Мегино-Кангаласский, Нерюнгринский районы по 4 случая;
- Ленский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
- Горный, Нижнеколымский, Сунтарский, Таттинский, Хангаласский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 39862 случая заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки от коронавируса скончались четыре человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 715 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 1078 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 152 935 тестов.
Напомним, что в Якутии продлены ограничения до 25 июня.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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