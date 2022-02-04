Заболели? Обращайтесь он-лайн в «Облачную поликлинику»

Сервис «Облачная поликлиника» востребован в период пандемии коронавируса

В условиях пандемии коронавируса потребность в телемедицинских услугах заметно возросла. Телемедицина минимизирует личные контакты врача и пациента, экономит время, а главное, в реалиях нынешнего времени, в разы снижает риск заражения COVID-19.

Якутский телемедицинский сервис «Облачная Поликлиника», запущенный в 2020 году, позволяет дистанционно отслеживать самочувствие людей, находящихся на самоизоляции, состоящих на диспансерном учете, и в группе риска. Через приложение можно получить справку об эпидокружении, закрыть или продлить больничный лист. При этом карта пациента, результаты анализов и обследований будут сохранены электронно в медицинской информационной системе, что будет очень удобно как для врачей, так и для пациентов.

Через «Облачную поликлинику» можно записаться на получение телемедицинской консультации. Для этого нужно нажать на кнопку «Онлайн-консультация» и на странице услуг приложения выбрать медицинское учреждение, необходимую специализацию, дату и время для получения консультации и подтвердить запись. В назначенное время с пользователем свяжется врач в форме чата, видео или аудио-консультации. За 2021 год через сервис «Облачная поликлиника» проведено 13 729 телемедицинских консультаций.

Также можно получать льготный рецепт на лекарства. Правда, получение первого льготного рецепта пациентов должно быть очным. Чтобы далее получать рецепты удалённо, не приходя в поликлинику, необходимо запросить у врача дать ему право на удалённую выписку рецепта.

С помощью приложения стали доступны не только консультации с врачом, но и курсы реабилитации, в том числе для постковидных больных.

Для пациентов, состоящих на диспансерном учёте, есть возможность дистанционного мониторинга состояния здоровья лечащим врачом. Для этого врач настраивает расписание внесения показателей здоровья для пациента до нескольких раз в день, а пациенты будут получать уведомления о необходимости заполнения необходимых показателей.

Напоминаем, что телемедицинская консультация не предназначена для оказания помощи по острым и неотложным заболеваниям. Кроме того, сервис используется только для сопровождения непервичных больных, первичный приём врач в обязательном порядке осуществляет очно.

Как скачать и начать пользоваться приложением «Облачная поликлиника»?

1.Зайдите в AppStore или PlayMarket, введите в поисковике «Облачная поликлиника». Рядом с иконкой нажмите «Загрузить».

2.Запустите приложение на смартфоне. В появившемся окне нажмите кнопку «Авторизоваться».

3.Нажмите кнопку «Войти через Госуслуги» (при наличии подтвержденной учетной записи в Госуслугах).

4. После перехода страницы на платформу Госуслуг, введите свои данные, которые используете для входа в личный кабинет Госуслуг.

5. Введите код подтверждения, высланный вам на телефон в виде смс. Нажмите «Продолжить».

6. Вы прошли процесс авторизации.

Поскольку данный сервис работает полностью на платформе ЕСИА «Госуслуги», для большинства функций есть необходимость подтверждать свою учетную запись для безопасности передаваемых данных. Поэтому разработчики сервиса советуют сохранить логин и пароль в связке ключей своего смартфона для удобства.