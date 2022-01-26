Заболели 90% актеров, занятых в премьере спектакля

В Саха театре в зале Алампа на 21 января была запланирована премьера спектакля «Саhар5а хоптото» («Розовая чайка») по пьесе удивительного юкагирского поэта, писателя и драматурга Геннадия ДЬЯЧКОВА. Режиссером выступил Карл СЕРГУЧЕВ, который и рассказал SakhaLife подробности.

Однако за несколько дней до премьеры, когда шли решающие репетиции, был объявлен карантин! Как сообщил Карл Лазаревич, в спектакле заняты 10 актеров Саха театра. Увы, но 9 из них заболели в эту волну пандемии.

Ранее «Розовую чайку» начинал ставить в Саха театре Андрей БОРИСОВ. Но с его близкими произошли мистические и пугающие события, после которого режиссер отказался от этого замысла. И сказал Карлу Сергучеву: «Ты ставь!». Сергучев спектакль поставил. Но когда он дойдет до зрителя, никто не может сказать. В Якутске с каждым днем набирает обороты эпидемия коронавируса, который еще недавно казался почти побежденным.

Остается надеяться, что все меры, предпринятые для погашения самой обширной волны коронавируса, дадут эффект, и культурная жизнь нашей столицы вновь забурлит. И мы увидим на сцене Саха театра «Саhар5а хоптото» («Розовая чайка») по пьесе Геннадия Дьячкова в режиссуре Карла Сергучева.