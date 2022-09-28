Заблудившегося в лесу пенсионера спасли в Нюрбинском улусе

Утром, 27 сентября, на телефон дежурного ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило телефонное сообщение о том, что житель с. Киров Нюрбинского района 1957 года рождение, 26 сентября в 14.00 ушел на поиски пропавших коров и не вернулся. Поиски силами родственников и МПЧ с. Киров велись до 12 часов ночи, результатов нет. Местное население оповещено.

На поиски выехали спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)». Во время проведения поисковых работ в местности «Муосаны», поступил телефонный звонок от рыбака о том, что в местности «Чонноон» он видел мужчину, сидящего под деревом похожего по описанию на пропавшего. Спасатели выехали на местность «Чонноон» и эвакуировали мужчину в село Киров и передали родственникам. В медицинской помощи мужчина не нуждался.