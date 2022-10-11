Забил насмерть палкой двоих — возмездие настигло через 15 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны достаточными для принятия Верховным судом Республики Саха (Якутия) решения об оставлении приговора без изменений. Житель Верхневилюйского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление).

Преступление он совершил 15 лет назад – в апреле 2007 года.

В лесном парке села Верхневилюйск осужденный встретил ранее незнакомых ему двух мужчин и употребил с ними спиртные напитки. В ходе конфликта злоумышленник нанес множественные удары деревянной палкой по голове одного из мужчин, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью. На этом он не остановился и избил этой же палкой второго мужчину, посчитав, что тот сообщит о совершенном им убийстве в правоохранительные органы.

Причастность мужчины к убийствам смогли установить в декабре 2021 года, благодаря слаженной работе сотрудников уголовного розыска МВД по РС (Я) и Следственного комитета по РС (Я), в результате проведенного большого объема следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе сложных судебных экспертиз.

Приговором суда он признан виновным и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, однако Верховный суд Республики Саха (Якутия) оставил апелляцию без удовлетворения, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, он вступил в законную силу.