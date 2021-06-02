За зиму из Якутска вывезено рекордное количество снега

Городскими властями с 8 февраля по 1 июня был объявлен трехмесячник санитарной очистки города Якутска. В целях улучшения санитарного состояния управления округов и пригородов столицы провели плановые работы по вывозу снега, пропуску талых вод, санитарной очистке и организации субботников на подведомственной территории.

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», за период проведения трехмесячника перевыполнен план по уборке снега с городских улиц на 123 % — при плане 170 тыс. кубометров снега, по факту вывезено 210 тыс. кубометров. Наледей с инженерных коммуникаций также вывезено больше, план выполнен на 118%, вывезено 8 тыс. кубометров наледей. С неблагоустроенного жилого фонда вывезены мерзлые бытовые отходы в виде наледей и брикетов в количестве 7 тыс. кубометров.

Всего на городской полигон в течение зимнего сезона 2020-2021 гг. вывезено 586,6 тыс. кубометров снега. В том числе, силами АО «Якутдорстрой», с улиц города вывезено 331 тыс. кубометров, с дворовых и прилегающих территорий сторонними предприятиями вывезено 255 тыс. кубометров снега. Отметим, что за аналогичный период прошлого года на городской полигон складирования было вывезено 492,8 тыс. кубометров снега.

Управлениями округов и пригородов за три месяца проведено 520 субботников, в которых приняло участие 4 463 человек, 334 предприятия. Собрано более 8 тыс. мешков с мусором, вывезено 1,3 тыс. кубометров крупногабаритного мусора. Ликвидировано 1,4 тыс. кубометров несанкционированных свалок, вывезено 35 штук брошенных автомобильных кузовов. В Автодорожном округе прошло 35 субботников, в них приняло участие 370 горожан, вывезено 590 мешком мусора, 500 кубометров крупногабаритного мусора. В Гагаринском округе прошло 39 субботников, в них приняло участие 420 горожан, вывезено 463 мешков мусора, 217 кубометров крупногабаритного мусора. В Губинском округе прошло 80 субботников, в них приняло участие 730 горожан, вывезено 1437 мешков мусора, 50 кубометров крупногабаритного мусора. В Октябрьском округе прошло 35 субботников, в них приняло участие 277 горожан, вывезено 345 мешков мусора, 12 кубометров крупногабаритного мусора. В Промышленном округе проведено 48 субботников с участием 243 горожанина, вывезено 524 мешка с мусором и 12 кубометров крупногабаритного мусора. В Сайсарском округе проведено 47 субботников с участием 519 горожан, вывезено 1231 мешка мусора и 601 кубометров крупногабаритного мусора. В Строительном округе проведено 35 субботников с участием 110 горожан, вывезено 671 мешок мусора и 76 кубометров крупногабаритного мусора. В пригородах Якутска на субботники вышло 146 жителей. В Кангалассах провели 19 субботников, вывезено 111 мешков мусора, в селе Маган — 10 субботников и 196 мешков мусора, в микрорайоне Марха — 10 субботников и 196 мешков мусора, в селе Пригородное — 10 субботников и 48 мешков мусора, в селе Табага — 7 субботников и 52 мешка мусора, в Тулагино-Кильдямском наслеге — 45 субботников и 411 мешков мусора, в селе Хатассы — 7 субботников и 326 мешков мусора.

«Все плановые показатели нами выполнены, несмотря на сложности с обильными снегопадами, прошедшими весной. Подчеркну, что в этом году установлен рекорд по вывозу снега в городе Якутске. Хотел бы отметить хорошую работу Губинского, Центрального и Октябрьского округов, а также слаженную работу Управления Сайсарского округа и управляющих компаний округа. И отдельно хотелось бы отметить работу АО «Якутдорстрой», — прокомментировал руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов.