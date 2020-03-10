За зимним туризмом — в Хангаласский улус!

Все, кто бывал на туристических объектах Хангаласского улуса, остаются довольными и вновь и вновь приезжают за очередной порцией положительных эмоций и адреналина. Таких объектов здесь пять, осуществляющих свою деятельность в зимний период времени.

Природный парк «Ленские столбы». Ленские столбы — комплекс вертикально вытянутых скал, растянувшийся на многие километры вдоль берега реки Лена в Якутии. Заповедник состоит из двух изолированных участков: Участок «Столбы» (находится на правом берегу реки Лена и по бассейну реки Буотама) и Участок «Синский» (находится на левом берегу реки Лена выше устья реки Синяя).

На скалах по берегам рек Лены и Синей обнаружены многочисленные петроглифы – наскальные рисунки, выполненные желтой минеральной краской древними жителями этих мест. Это в разной степени сохранившиеся стилизованные изображения животных, фрагменты надписей древнетюркского рунического письма, наскальные композиции с изображением человека.

Ленские столбы являются по природным критериям Всемирным наследием ЮНЕСКО.

В этом году свой зимний сезон природный парк «Ленские Столбы» открыл 1 февраля. Посетителей заповедника зимой значительно больше, чем летом. Например, в 2019 году национальный парк в зимний турсезон посетили 11 522 человек, а в летний – 9535.

Зимой добраться до Ленских столбов можно на собственном автомобиле или воспользоваться услугой такси группой с Якутска или Покровска. С Якутска до местности Батамай Хангаласского улуса нужно ехать по республиканской дороге «Умнас» примерно 200 км, затем по зимней дороге переехать реку Лена до самого парка.

Режим работы: с 9.00 до 18.00 ч.

Стоимость: на 1 человека — 300 рублей; пенсионерам и многодетным семьям – 50% скидка (при предъявлении удостоверяющих документов); детям до 7 лет, ветеранам ВОВ, тыла, Героям Советского Союза и РФ, инвалидам 1-2 групп – бесплатно.

Инстаграм: @lenapillarsnationalpark

Спортивно-развлекательный комплекс «Техтюр» находится на 46 км. по Покровскому тракту вблиз с. Техтюр. Продолжительность пути на автомобиле до комплекса с г. Якутск 45 минут, с г. Покровск – 25.

Режим работы: с 10.00 до 19.00 — ежедневно.

Стоимость: взрослым от 100 до 1500 рублей за одну услугу, детям от 50 до 1500 рублей за одну услугу – в зависимости от праздничных и выходных дней.

Благоприятная обстановка, красивый ландшафт, небольшая удаленность от города — все это способствует созданию условий для активного досуга населения. Горы в данной местности имеют плавные и длинные склоны, что способствует их популярности у горнолыжников и развитию горнолыжного отдыха. Трассы достаточно длинные, и в тоже время — присутствует обилие отличных пологих склонов для начинающих и детей. Длина подготовленного склона 450 метров. Наличие снежных пушек позволяет удлинить горнолыжный сезон до мая и начинать уже в сентябре.

Необходимые условия созданы для любителей горных лыж, сноубордов, работает прокат горных и беговых лыж, сноубордов, прокат коньков и каток, сноутюбинг, снегоход, сани-банан. На горнолыжной базе имеются 4 бугельных подъемника (три горнолыжных и один для сноутюбинга), ратрак, снежные пушки, сноупарк, кафе «Техтюрик», детская площадка, беседки, гостевые домики, банька, платная парковка. Новичков всегда встречают опытные инструкторы, которые научат технике катания и подберут индивидуально горнолыжное снаряжение.

Инстаграм: @srk_tekhtur

Ледовый комплекс «Октем парк» расположен в 49 километрах от города Якутска по Покровскому тракту. Продолжительность пути на автомобиле из г. Якутск составляет примерно 50 минут. Доехать можно автобусом №202 (Якутск-Мохсоголлох) или маршрутным такси с Автовокзала г. Якутск до зоопарка «Орто Дойду» и пешком примерно 500 м.

Режим работы: с 10.00 до 19.00 — ежедневно.

Ледовый комплекс — это место для здорового образа жизни и развлечений всей семьей!

В комплексе имеются горка «Паровозик», горка «Для крутых», горка «Ватрушка», горка «Вера, Надежда, Любовь», детская горка «Верблюд», детская горка «Ледяные волны», детские горки-ковшики для детей, детские ледовая тарелка, детские горки «Волны реки Лены», ледовый каток и прокатом коньков, катание на снегоходе на санях, банане, катание на квадроциклах, детский хоккей, аттракцион «Сумо», тир, пейнтбол и лазертаг, место для приготовления шашлыков, теплое кафе и многое другое.

Инстаграм: @oktempark

Зоопарк «Орто Дойду» находится на 50 км. по покровскому тракту. Доехать можно автобусом №202 (Якутск-Мохсоголлох) или маршрутным такси с Автовокзала г. Якутск.

Режим работы: с 10-00 до 16-00 (зимой).

Понедельник — санитарный день в павильонах «Террариум» и «Белые медведи». Касса прекращает свою работу за полчаса до закрытия зоопарка. После закрытия кассы, зоопарк работает только «на выход».

Стоимость: взрослый билет — 300 руб.,детский билет — 250 руб. Детям до 5 лет, Героям Советского Союза и Героям России, Героям Социалистического труда, ветеранам и инвалидам ВОВ и приравненные к ним категории, ветеранам боевых действий, инвалидам труда, детям инвалидам, детям спецшкол и детских домов. — бесплатно. Многодетным семьям — скидка 50 % при предъявлении удостоверения. Пенсионерам, туристическим группам (по предварительной заявке от турфирм), детским учреждениям (по предварительной заявке) — скидка 15 %. Сопровождающий детской организованной группы (в количестве от 15 чел.) проходит бесплатно.

Инстаграм: @zooparkyakutskii

Туристическая база «Лунный свет» находится в 210 км. от г. Якутск в Хангаласском улусе напротив ПП «Ленские столбы». Время пути на своем автотранспорте занимает примерно 4-5 часов.

Стоимость двухдневного тура – 5000 рублей, аренда всего дома на 8 койко-мест – 15000 рублей, аренда одного койко-места в домике – 2000 рублей

В зимнее время туристическая база «Лунный свет» предлагает однодневный и двухдневный туры на Ленские столбы с ночевкой в комфортабельных домиках типа A-frame (3 домика по 10 койко-мест).

В стоимость проживания входят:

— постельное белье, подушки, одеяла;

— посуда;

— чай, кофе, сахар, питьевая вода;

— отопление печное;

— мангал с шампурами и казан.

Инстаграм: @lunniy_svet_ykt

Весенние денёчки настали и вас ждет увлекательный, азартный отдых в этих красивейших местах на лоне девственной природы.