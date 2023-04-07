За якутской медведицей в Нижнем Новгороде ухаживает жених-москвич

Медведица из Якутии встретилась с избранником



Нижегородский зоопарк «Лимпопо» сообщил о знаменательной встрече проживающей у них белой медведицы Умки-Аяны с «москвичом» Николаем, прибывшим специально для создания пары. Все очень серьезно. Поначалу хищники могли только наблюдать друг за другом и привыкать. Затем уже встретились на несколько минут. Специалисты проконтролировали, насколько медведи понравились друг другу.

Со временем пребывание хищников на одной территории увеличилось до нескольких часов. Если простые посетители зоопарка в это время только наблюдают за играми Аяны и Николая, специалисты с разных позиций оценивают, с какой скоростью животное повернулось, в какой позе находится и какие звуки издает, ведь даже интонация и частота пофыркиваний Аяны и Николая сигнализируют зоотехникам о настрое хищников по отношению друг к другу.

Специалисты отметили, что прежде общение Аяны и Николая носило только платонический характер. Теперь Аяна и Николай могут беспрепятственно переходить из одного вольера в другой и проводить время вместе.

«Дело в том, что в природе в ходе брачного периода самка и самец могут преодолевать вместе солидные расстояния, таким образом знакомясь друг с другом. Самец при этом выступает в роли своеобразного преследователя и смиренно следует за самкой, куда бы та ни пошла. Самка же, подобно кокетливой даме, идет впереди самца, время от времени оборачивается и позволяет к себе приблизиться. Хищники обнюхивают другу друга, могут вставать на задние лапы, пофыркивать и даже открывать пасти, при этом не скаля зубы, что говорит об их романтическом настрое», — сообщают специалисты.

В зоопарке «Лимпопо» пока не спешат с прогнозами, появится ли у новообразовавшейся пары потомство, однако эксперты надеются на том, что отношения сложатся и пара даст потомство.