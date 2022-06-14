В Якутии за взятки со студентов преподаватель вуза получил срок

В городе Якутске к реальному лишению свободы приговорен бывший старший преподаватель вуза, признанный виновным в получении взяток со студентов

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему старшему преподавателю частного Юридического полицейского колледжа и Горного института СВФУ им М.К. Аммосова. Он признан виновным в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взяток за незаконные действия, 3 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ – служебный подлог, а также ч. 1 ст. 159 УК РФ — мошенничество, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество.

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2019 по июнь 2020 года старший преподаватель систематически получал взятки от студентов за прием экзаменов без фактической оценки результатов учебной деятельности. Кроме того, подсудимый незаконно вносил несоответствующие действительности оценки в зачетные книжки и зачетно-экзаменационные ведомости. Как установлено следствием, в общей сложности за указанный период времени он получил взятки от не менее 150 студентов.

В ходе следствия вину в совершенных преступлениях мужчина не признал, несмотря на это, следствием проведен полный комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Особая сложность по уголовному делу заключалась в значительном количестве студентов, передававших взятки преподавателю, с которыми необходимо было проводить следственные действия на всей территории республики в условиях пандемии. В отношении каждого из них принято процессуальное решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

В ходе предварительного следствия на имущество бывшего преподавателя – автомобиль и земельный участок – наложен арест.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 4 года. Государственное обвинение поддержано прокуратурой республики. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой и сотрудниками УЭБиПК МВД по РС (Я).